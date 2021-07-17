Річниця катастрофи МН17: країни Об'єднаної слідчої групи зробили спільну заяву
Міністри закордонних справ Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України зробили спільну заяву до сьомої річниці катастрофи літака Малайзійських авіаліній MH17. Ці країни складають Об’єднану слідчу групу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Збиття літака призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу.
"Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими. Для нас є вкрай важливим залишатись непохитними перед зобов’язаннями зі встановлення правди, здійсненню правосуддя та притягнення винних до відповідальності. Ми віддаємо належне співпраці відповідних слідчих органів та підтверджуємо нашу повну підтримку їх зусиль щодо встановлення істини стосовно того, що сталося", - йдеться в заяві.
Дипломати ще раз висловили співчуття сім’ям загиблих та їх близьким.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території Донбасу збили літак, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура.
В середині червня суд Гааги завершив демонстрацію всіх доказів у справі про катастрофу MH17. Зокрема, адвокати та прокурори мали змогу ознайомитися з уламками літака та реконструкцією його носової частини. Після цього суд почав слухання по суті.
Наступні судові засіданні у справі про катастрофу MH17 почнуться 6 вересня об 11: 00 за київським часом. Очікується, що суд Гааги завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.