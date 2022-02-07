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В Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр

Автор: Анна Полисученко

В Оттаві (Канада) тривають акції протесту проти COVID-обмежень і обов'язкової вакцинації. На тлі акції водіїв-далекобійників, які блокували центр міста на знак протесту проти державної політики в області боротьби з пандемією коронавірусу, був оголошений режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер Оттави Джим Уотсон заявив, що все більш гучні демонстрації представляють "серйозну небезпеку і загрозу для безпеки жителів". Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і ніяких ознак того, що протестуючі мають намір йти, не було.

Надзвичайний стан "підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів управління", йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки через протести проти COVID-обмежень.

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Канада