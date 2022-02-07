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В Оттаве ввели ЧП из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр

Автор: Анна Полисученко

В Оттаве (Канада) продолжаются акции протеста против COVID-ограничений и обязательной вакцинации. На фоне акции водителей-дальнобойщиков, блокировавших центр города в знак протеста против государственной политики в области борьбы с пандемией коронавируса, был объявлен режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что все более громкие демонстрации представляют “серьезную опасность и угрозу для безопасности жителей”. Сотни грузовиков продолжали занимать центр города у парламента Канады, и никаких признаков того, что протестующие намерены уходить, не было.

Чрезвычайное положение “подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней управления”, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что премьер Канады покинул дом из соображений безопасности из-за протестов против COVID-ограничений.

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Канада