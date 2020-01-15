Відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідна, - Рухані

У середу, 15 січня, під час засідання уряду президент Ірану Хасан Рухані заявив, що відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Irna.

Водночас Рухані звинуватив у зростанні напруженості в регіоні країни інших континентів.

За словами Рухані, Іран хоче безпеки в регіоні, а у її відсутності звинуватив США.

іністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Заріф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.