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Для відставки Ситника треба міняти закон, - голова ВР

Автор: РБК-Україна

Для врегулювання ситуації з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником потрібно вносити зміни до законодавства. Відповідний законопроект зареєстрований головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною.

Про це в ефірі елеканалу "Україна 24" заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ. З іншого боку, ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції. Тому необхідно було або вносити зміни до Конституції, а це важкий і тривалий процес, або по-іншому виписувати закони", - сказав він.

За словами спікера, рішення Конституційного суду можна було передбачити. Тому зараз треба буде змінювати законодавство, приводити його у відповідність до рішення КСУ.

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Разумков наголосив, що згідно з чинним законодавством, директор НАБУ може піти з посади лише сам.

"Станом на сьогодні так закон виписаний, що з посади він може піти самостійно, його не можуть примусити це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а його рішення на посади є законними.

Крім того, КСУ визнав не відповідними Конституції норми закону в частині закріплення повноважень президента утворювати НАБУ.

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