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Відставки недостатньо: український посол про екс-командувача ВМС Німеччини

Автор: Олександр Білоус

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вітає відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха на тлі скандалу через його висловлювання про нібито "російський" Крим. Однак він вважає, що цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла в Twitter.

"Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини повинна змінити свій курс щодо Києва", - написав він.

Нагадаємо, 22 січня командувач Військово-Морськими силами Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах пішов у відставку.

Таке рішення Шенбах прийняв після скандалу, викликаного його словами про те, що Крим для України вже втрачено і він нібито "ніколи не повернеться" до складу держави. Крім того, він заявляв, що мета Володимира Путіна - відновлення поваги, "якого він, ймовірно, навіть заслуговує".

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