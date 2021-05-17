Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів

Парламент наприкінці квітня знову взявся за кадрові питання, призначивши нового главу Міненерго. Весь минулий рік його керівники займали цю посаду з приставкою в. о. і не могли зібрати необхідний пул підтримки в Раді. Навіть в тих ситуаціях, коли допомагати їм у цьому брався особисто президент.

За час роботи уряду Дениса Шмигаля у депутатів накопичилося чимало претензій до роботи різних міністрів. І якщо депутатам під силу провалити призначення якоїсь кандидатури, незважаючи на волю Банкової, то зняти міністра без оглядки на ОП парламент не наважується.

У команді Зеленського допускали, що на Міненерго кадрові перестановки не закінчаться і що незабаром доведеться попрощатися ще й з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, якому останнім часом діставалося через повільні темпи вакцинації.

Наприкінці минулого тижня список кандидатів "на вихід" поповнився ще двома членами Кабміну – міністром інфраструктури Владиславом Криклієм і міністром розвитку економіки Ігорем Петрашком. Ротації в уряді Рада збирається розглянути вже цього тижня.

Добровільно / примусово

У "Слузі народу" постійно висловлювали критику на адресу різних міністрів, призначених їх же фракцією. І аж до вечора минулої п'ятниці, розмірковуючи про потенційні перестановки в уряді, депутати обмежувалися тільки прізвищем Степанова. В інтерв'ю РБК-Україна 7 травня Шмигаль заявив, що глава МОЗ – "єдина точка напруги, яка існує по відношенню до міністрів".

Про те, що ротації відбудуться відразу в трьох міністерствах, знало досить вузьке коло осіб і навіть не всі керівники монобільшості. Кілька поінформованих співрозмовників видання розповіли, що в п'ятницю, 14 травня, президент покликав до себе трьох міністрів і запропонував їм піти з уряду за власним бажанням. Двоє без сперечань погодилися: вже до вечора в парламенті з'явилися заяви про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка.

Відставку Петрашка не можна назвати повною несподіванкою. Його роботу в "Слузі народу" почали критикувати з перших місяців після призначення і як мінімум вже півроку радили Банковій його звільнити. Але в Офісі не поспішали прощатися з міністром економіки до тих пір, поки не знайдуть потенційну заміну. Ним може стати нинішній голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Міністр економіки Ігор Петрашко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Щодо Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства –відчувався певний дефіцит ініціатив, зокрема і у питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи. Були й претензії з боку парламентарів щодо недостатньої комунікації з міністерством", – сказав виданню радник голови ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Депутати не бачили будь-яких проривних ідей від Петрашка, які необхідні зараз для зміцнення економіки, говорить заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Багато моїх колег характеризують Любченка як системного менеджера, у якого є візіонерське бачення. Він налагодив хорошу роботу у своїй службі. Зараз і митниця, і податкова служба показують перевиконання плану. Думаю, він може себе реалізувати в більш широкому масштабі", – зазначила в розмові з виданням заступник голови фракції монобільшості.

Минулого тижня співрозмовники в президентській команді відносили Петрашка до "трійки" претендентів, кому найближчим часом загрожує звільнення, разом з міністром охорони здоров'я і віце-прем'єром – міністром стратегічної промисловості Олегом Уруським. Прізвище Криклія також періодично "вистрілювало", коли депутати ділилися своїми претензіями до Кабміну. Але його рідко називали серед головних кандидатів "на виліт".

Криклій перейшов до Кабміну з Ради ще за часів прем'єра Олексія Гончарука. Він був одним з небагатьох міністрів, які зберегли своє крісло під час перезавантаження уряду навесні минулого року.

В ОП вважають, що в період Криклія Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту. У тому числі до мінусів на Банковій відносять "скандали, пов'язані з міністерством", говорить Подоляк.

"Потрібен більш системний підхід у роботі міністерства. Звичайно, слід враховувати, що всі міністри працювали у надзвичайно складних умовах. Уряду в цілому вдалося зробити дуже багато для захисту суспільства та української економіки від негативного впливу коронакризи. Але потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерств більш ініціативною", – пояснив радник керівника ОП.

Інші ж співрозмовники в президентській команді подейкують, що проти Криклія зіграли конфлікти, якими він обжився за період керівництва МІУ. Як вважають джерела видання, до звільнення Криклія може бути причетний заступник голови ОП Кирило Тимошенко, у якого були не дуже гладкі відносини з міністром. Крім того, у нього склалися непрості відносини і з членами профільного комітету Ради.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Приблизно півроку тому в депутатському корпусі стверджували, що Тимошенко вже пригледів кандидата на заміну Криклію – голову Укравтодору Олександра Кубракова. Його ж Кабмін і збирається пропонувати Раді як нового главу Мінінфраструктури. Посада Кубракова, за прогнозами опитаних виданням джерел, може зайняти координатор "Великого будівництва" Юрій Голик.

"Ми однозначно вдячні і Криклію, і Петрашку, що вони працювали під час пандемії та економічного падіння. Але зараз нам дуже важливо зробити акцент на економічному зростанні. Для цього потрібні не просто менеджери в конкретній галузі. Логічно, що на ці посади запрошують людей, які вже зарекомендували себе. Кубраков і Любченко мають стати підсиленням урядової команди", – зазначила Євгенія Кравчук.

Полк незадоволених

Третім міністром, якого в п'ятницю запросив до себе президент, був Максим Степанов. На відміну від Петрашка і Криклія, він не став писати заяву. Кілька поінформованих співрозмовників видання розповіли, що Степанов явно не бажав звільнятися, але попросив все обміркувати до 19 години вечора п'ятниці.

Жодної відповіді на той час так і не надійшло. Натомість приблизно о 19:45 Степанов в ефірі "Україна 24" заявив, що жодних заяв він не писав. Міністр сказав, що піде у відставку, якщо на табло у Верховній Раді за постанову про його звільнення загориться 226 голосів.

"Уже більше 6 місяців, починаючи з листопада, почали збирати підписи за мою відставку. Я знаю точно, що я зробив за цей рік і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що цей рік був одним з найважчих в історії України. Ми маємо досягнення, ми зробили навіть не крок, а стрибок вперед", – зазначив Степанов.

Через 10 хвилин після цих слів в Раду надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

"Була домовленість, що чекають хоч якусь відповідь Степанова. Відповіді не було, тому прем'єр вніс подання. А він тепер може говорити, що йому немає сенсу писати заяву, адже це вже зробили без нього. Але одна справа для депутатів – коли він би сам захотів звільнитися, і інша – коли хочуть звільнити його. Ця історія з відставкою тягнеться ще з кінця квітня. Просто Степанов збирався ухилитися. Причому вже втретє", – пояснив виданню один із впливових співрозмовників у монобільшості.

За інформацією РБК-Україна, вперше питання про його відставку загострилося в листопаді через гнітючу статистику з захворюваності. Вдруге – коли в обіцяні терміни не почалася вакцинація і відкладалися перші поставки вакцин. Але тоді міністр полетів для переговорів до Індії і тому на Банковій вирішили дати йому ще один шанс.

Втретє загроза звільнення над міністром нависла перед травневими святами. Провести цю відставку хотіли через постанову Ради. Якраз тоді в "Голосі" повідомили, що зібрали понад 100 підписів за відставку Степанова і необхідні 150 підписів за проведення позачергового засідання.

У їхньому документі йдеться про звернення до прем'єр-міністра з проханням внести в Раду подання на звільнення Степанова. У такий спосіб депутати мали намір передати "пас" прем'єру, який би "не зміг проігнорувати оцінку парламенту", пояснив один зі співрозмовників видання. До того ж, за інформацією РБК-Україна, у Шмигаля напружені відносини зі Степановим, а тому "відбивати" його він би не став.

Глава МОЗ Максим Степанов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова фракції "Голос "Ярослав Железняк каже, що під цією постановою підписалися представники майже всіх фракції, крім "Батьківщини".

"Мало підписів дали представники групи "Довіра". Підписалися понад два десятки членів "Опозиційної платформи - За життя", ЄС – у повному складі, майже в повному складі – "За майбутнє". Зі "Слуги народу" свій підпис поставили орієнтовно 70 осіб", – розповів виданню Железняк.

Але на заміну міністра у депутатів пішов би не один день: щоби провести відставку, представити наступника і проголосувати за нього. Зробити все це до травневих свят Рада могла не встигнути. Залишати МОЗ на кілька тижнів без повноцінного керівника в "Слузі народу" не наважилися.

Крім того, проводити ці голосування одночасно з призначенням Германа Галущенка главою Міненерго в монобільшості не захотіли, щоб зайвий раз не розхитувати обстановку в парламенті. Тому і було прийнято рішення відкласти питання Степанова до завершення травневих свят.

"Як тільки почали розлітатися розмови про можливу відставку, Степанов став активно налагоджувати мости і "задобрювати" окремих депутатів з різних таборів, щоби зберегтися на своїй посаді. У тому числі нардепів зі "Слуги народу", з "Батьківщини", з парламентських груп. У перспективі голоси за відставку Степанова знайдуться. Позиція Зеленського також має спонукати нардепів натиснути кнопку" за", – пояснив один із впливових співрозмовників у монокоаліції.

Його колега вважає, що з цієї причини Степанов і не став самостійно писати заяву, а замість цього спробує домогтися браку голосів у залі Ради. У розмові з РБК-Україна минулого тижня за звільнення міністра висловилися тільки в " Голосі" і в групі "За майбутнє". Решта поки ще не обговорювали це питання.

Кілька співрозмовників видання в команді Зеленського пояснили, що останньою краплею для президента стали проблеми з контрактами з вакцинації і занадто пильна увага до Степанова з боку НАБУ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" зазначив, що Офісу президента довелося весь час втручатися в укладення договорів. І вони неодноразово чули зворотний зв'язок, що МОЗ звертався до постачальників пізніше, ніж інші країни, додав він.

"Він півроку розповідав і президенту, і партії, що домовився про вакцини. А він домовився тільки там, де це йому було цікаво. Pfizer і Moderna більше ніж півроку чекали відповіді від МОЗ щодо вакцин. Просто у президента є така риса – він до останнього вірить людям", – сказав виданню ще один зі співрозмовників у команді Зеленського.

Проти Степанова можуть зіграти і напружені відносини з профільним комітетом. За інформацією РБК-Україна, з 15 його членів як мінімум 9 готові підтримати його відставку. Під час розгляду будь-яких питань багато депутатів у "Слузі народу" часто прислухаються до думки колег з профільного комітету.

"Постанову про відставку Степанова зареєстрував прем'єр-міністр, який є його безпосереднім керівником. Це теж багато про що говорить – коли керівник вважає, що його підлеглий недопрацював. Більшість членів профільного комітету виступають за відставку Степанова. Я однозначно буду керуватися і їхньою думкою і підтримаю відставку", - розповіла Кравчук.

У прес-службі глави МОЗ на момент публікації не надали РБК-Україна коментар Максима Степанова щодо його можливого звільнення.

Кабінет Міністрів (Фото: прес-служба КМУ)

У "Слузі народу" планують обговорити майбутні перестановки в Кабміні на сьогоднішньому засіданні фракції. За оцінкою Кравчук, голосів за відставку Криклія і Петрашка має вистачити, адже вони самі написали заяви. Що стосується Степанова, то його долю ще обговорюватимуть на вечірньому засіданні.

На ньому депутати також хочуть поспілкуватися з майбутніми кандидатами на міністерські посади. Найвірогіднішим наступником Степанова у разі, якщо зал підтримає його відставку, називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Логічно на посаду очільника МОЗ запрошувати людину, яка хоча б вже заглиблена в процеси. Деякі дорікають, що процес вакцинації провалили обидва – і Степанов, і Ляшко. Ні, потрібно розуміти, що Ляшко відповідає тільки за організацію вакцинації на місцях. Але за контрактування відповідав саме Степанов, він відсунув усіх від цього процесу і взявся займатися цим особисто. Зрештою в це був змушений включатися президент", – пояснила Кравчук.

Питання звільнення міністрів Рада може розглянути вже у вівторок, а заповнити вакантні крісла – в четвер. Оцінювати кількість голосів за призначення нових кандидатів у монобільшості не беруться. Останнім часом "Слузі народу" непросто вдається проводити важливі рішення без підстраховки інших фракцій. На крайній випадок у Кабміну і Банкової прихований запасний інструмент у вигляді статусу в.о, в якому не одному кандидату вже доводилося відсиджуватися місяцями.