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Відставка Разумкова, євроінтеграція та спорт: які законопроєкти розглядатимуть депутати

Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада повертається до пленарної роботи. Цього тижня на депутатів може чекати головне кадрове питання - відкликання з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, який запевнив, що весь процес повністю відповідатиме регламенту.

"Якщо до кінця понеділка 175 підписів на підписних листах будуть проверифіковані, у вівторок маємо обговорити як і коли відбуватиметься це засідання. Якщо зараз будемо просуватися в межах регламенту без апаратних перепон, то на цьому тижні ми можемо винести це питання", - заявив він.

Водночас на Погоджувальній раді перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що наразі парламент входить в новий етап планування своєї роботи.

"Попросив би розглянути, які законопроєкти, що відповідають стратегічним напрямків розвитку держави, ми могли б включити до нового порядку денного", - звернувся він до відповідальних голів комітетів і фракцій.

За словами Руслана Стефанчука, цього тижня розглядатимуть важливі для майбутнього нашої держави законопроєкти. Деякі пов’язані, зокрема, з наданням Україні макрофінансової допомоги.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха уточнив, що йдеться про законопроєкт №5852, яким урегульовується закупівля юридичних послуг Нацбанком. Він попросив розглянути документ у четвер.

Також Руслан Стефанчук нагадав, що вже 12 жовтня планується саміт Україна-ЄС. А тому цього тижня запропонував розглянути євроінтеграційні закони у будь-якому форматі - чи в межах затвердженого порядку денного, чи на позачерговому засіданні.

"Це необхідно для демонстрації прогресу у виконанні зобов’язань і намаганні досягти копенгагенських критеріїв щодо інтеграції в ЄС", - зазначив він.

Підтримати євроінтеграційні законопроєкти парламентарів просить і Кабмін.

"Для уряду та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля важлива співпраця з парламентом як на рівні міністерств, так і на рівні комітетів. Тому для уряду важлива підтримка народних депутатів урядових законопроєктів, які планується розглядатися протягом цього тижня", - наголосив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Заступник голови комітету з питань молоді і спорту Василь Мокан попросив поставити на голосування низку спортивних ініціатив у "прохідну частину" порядку денного - на вівторок чи четвер. Йдеться документи №№ 5640 про роботу Національної лабораторії антидопінгового контролю, №5273 про використання майна ліквідованих державних і комунальних закладів фізкультури і спорту, №5669 про підтримку спортивних ГО.

"Голосування буде - за основу. Прохання дати можливість почати їх готувати до другого читання", - звернувся Василь Мокан до учасників Погоджувальної ради.

Крім того, у четвер Рада може розглянути законопроєкт №5461 про запровадження відповідальності за плагіат наукових робіт.

"Цей законопроєкт був підготовлений ще до канікул", - нагадав голова освітнього комітету Сергій Бабак.

Разом з тим, у п’ятницю на годині запитань до Уряду обговорюватимуть підготовку паливно-енергетичного комплексу та ЖКГ до опалювального сезону. Для звіту запросили міністра енергетики України Германа Галущенка.

На сам кінець перший віце-спікер заявив, що хоче, аби робота погоджувальної ради врешті почала відповідати регламенту.

"Підтримую те, що регламент є дуже важливим. Це єдиний документ, по якому ми живемо. Але хочу звернути увагу всіх: регламент - це те, що в ньому написано, а не те, що думає про це окремий народний депутат", - наголосив Руслан Стефанчук.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що вирішальне голосування про відкликання Разумкова планується вже цього четверга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

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Дмитро Разумков