Відставка уряду: в ЄС прокоментували подальшу співпрацю з Україною

Європейський союз буде далі співпрацювати з українським урядом незалежно від того, чи відбудеться відставка чинного його складу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що співпраця з урядом продовжиться, в якому напрямку не розвивалися б події.

"Ми маємо - і я особисто маю - дуже гарні робочі відносини з урядом, і з окремими міністрами. І в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме й надалі", - сказав посол.

Він уточнив, що новини про прохання про відставку прем’єр-міністра не вплинуть на відносини й обсяг співпраці між ЄС та українським урядом.

"Внутрішня політика - це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є лише підтвердженням життєздатності української демократії", - зазначив Маасікас.

Раніше повідомлялося, що уряд продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент Володимир Зеленський не прийме рішення про відставку прем'єра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, сьогодні стали відомо, що Гончарук подав заяву про відставку президенту. Заява була написана через скандал з прослуховуванням.