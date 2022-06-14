Ми відстежуємо метал, вкрадений з Маріуполя, - гендиректор "Азовсталі"
Компанія "Метінвест" відстежує кожен вкрадений лист металу, вироблений на Азовсталі та ММК ім. Ілліча. Це злодійство не залишиться безкарним.
Про це заявив генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Це злодійство і компанія відстежує збут такої продукції. Тепер то ми розуміємо що таке "рускій мір". Це вкрасти: вкрасти наше майбутнє, вкрасти продукцію з підприємства, навіть унітази скручують", - дивується Цкітішвілі.
Він запевнив: "Метінвест" може відстежувати цю продукцію. Тому всі, хто причетні до крадіжок, понесуть відповідальність,
"Ми знаємо номер рулону, марку сталі, у нас є фотофіксація вагонів. Ми можемо відстежити, де спливе кожен лист. У них логіка злодія: якщо я вкрав річ за сто гривень, то продам її за гривню. Раптом хтось купить. Але люди, які могли раніше купити крадене, зараз розуміють: можуть бути переслідування", - пояснив він.
Як відомо, в Ростов вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим в Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.
Нагадаємо, раніше "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя.
Підприємства також надали докази, які свідчать про те, що російські військові і підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять з порту продукцію.
Такий грабіж є порушенням ст. 185 і 186 Кримінального кодексу.