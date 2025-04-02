Оценка украинцами своего материального положения выросла до максимума за два года

В марте 2025 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 8 пунктов и составляет 84,3 п. Выросли все составляющие индикатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens .

Индекс текущего положения вырос и составляет 60,5 п., что на 7,2 п. выше уровня этого показателя в феврале. Индекс экономических ожиданий в марте вырос на 8,6 п. и составляет 100,2 п.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 п. и составляет 119,1 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 п. и составляет 183,1 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 10 п. и составляет 148,4 п.

"В марте 2025 года мы наблюдаем значимое повышение как индекса потребительских настроений, так и его составляющих. Население Украины более положительно оценивает собственное текущее положение, это максимальное значение индекса за последние 2 года наблюдений. Ожидания по развитию экономики также способствуют росту индекса экономических ожиданий", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.