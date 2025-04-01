Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности
Украинский бизнес в марте 2025 года улучшил оценки относительно собственной экономической деятельности. Сказался сезонный фактор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51,8 по сравнению с 46,9 в феврале 2025 года (52,0 - в марте 2024 года).
Как отметили в НБУ, драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были устойчивый потребительский спрос, наращивание производства, поступление международной финансовой помощи, стабилизация энергообеспечения, а также сезонный фактор.
В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.
Оценки по занятости несколько улучшились, предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню. В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания относительно уменьшения общей численности работников.
Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 до 24 марта 2025 года. В опросе приняли участие 529 предприятий. . Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.
Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.
По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.