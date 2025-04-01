Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51,8 по сравнению с 46,9 в феврале 2025 года (52,0 - в марте 2024 года).

Как отметили в НБУ, драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были устойчивый потребительский спрос, наращивание производства, поступление международной финансовой помощи, стабилизация энергообеспечения, а также сезонный фактор.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Оценки по занятости несколько улучшились, предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню. В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания относительно уменьшения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 до 24 марта 2025 года. В опросе приняли участие 529 предприятий. . Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.