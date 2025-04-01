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Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности

Украина, Вторник 01 апреля 2025 13:00
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Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности Фото: Бизнес Украины в марте позитивно оценил свою деятельность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в марте 2025 года улучшил оценки относительно собственной экономической деятельности. Сказался сезонный фактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51,8 по сравнению с 46,9 в феврале 2025 года (52,0 - в марте 2024 года).

Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности

Как отметили в НБУ, драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были устойчивый потребительский спрос, наращивание производства, поступление международной финансовой помощи, стабилизация энергообеспечения, а также сезонный фактор.

В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

Украинский бизнес впервые за год положительно оценил перспективы своей деятельности

Оценки по занятости несколько улучшились, предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню. В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания относительно уменьшения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 до 24 марта 2025 года. В опросе приняли участие 529 предприятий. . Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2024 году замедлился до 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году.

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