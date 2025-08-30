Отравляет почву, воду и воздух. Что происходит с окружающей средой из-за войны

Война в Украине наносит масштабный ущерб окружающей среде, влияя на качество воздуха, воды и почв. Десятилетняя война привела к проявлениям экоцида, техногенным катастрофам, разрушению промышленных объектов и природоохранных территорий.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.
Она обращает внимание на то, что захватчики взрывали дамбы и гидросооружения, в частности Каховскую ГЭС, а оккупация Запорожской АЭС создает ядерную угрозу.
Взрывы и пожары вызвали выбросы токсичных газов, тяжелых металлов и мелкодисперсной пыли, что за три года добавило в атмосферу более 229 млн тонн CO₂-эквивалента.
Водные ресурсы подверглись катастрофическим последствиям: тяжелые металлы попадают в Днепр и Черное море, а более четырех миллионов человек потеряли доступ к безопасной питьевой воде.
Почвы страдают от эрозии, загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и остатками взрывчатки. Плодородные черноземы теряют структуру и биоразнообразие микроорганизмов, а минные поля блокируют сельское хозяйство. Это создает долгосрочные риски для здоровья людей и продовольственной безопасности.
Тимочко предупредила, что овощи, выращенные возле зон боевых действий, могут быть опасными из-за накопления токсичных элементов в растениях. Даже после завершения войны восстановление сильно загрязненных почв может занимать десятилетия. Часть земель будет пригодна к сельскохозяйственному использованию только после разминирования, почвенной рекультивации и постоянного мониторинга.
По данным эколога, 20% природоохранных территорий Украины пострадали от войны, 812 заповедных территорий сейчас в опасности, а 0,9 млн га нуждаются в восстановлении.
Тимочко отмечает, что даже после войны возвращение земель к безопасному агроиспользованию потребует времени, очистки и постоянного контроля за состоянием окружающей среды.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что война в Украине ускоряет изменение климата и имеет глобальные последствия. Боевые действия вызвали большие выбросы парниковых газов, пожары, увеличенное потребление топлива и дополнительные авиаперевозки, что повышает глобальный уровень CO₂. Из-за разрушения лесополос на юге Украины возрастает риск пылевых бурь и высыхания почв, а восстановление естественной защиты потребует времени.
Также мы писали, что война в Украине вызывает постоянное загрязнение почв и воды токсичными веществами из боеприпасов, которые попадают в пищевые цепи и водоносные горизонты. Это создает долгосрочные риски для здоровья людей, природы и качества продуктов, а восстановление почв может занимать столетия.