ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отравление жены Буданова и разведчиков: в ГУР рассказали о состоянии пострадавших

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 19:51
UA EN RU
Отравление жены Буданова и разведчиков: в ГУР рассказали о состоянии пострадавших Архивное фото: представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Пострадавшие от отравления жена главы ГУР Минобороны Украины Марианна Буданова и офицеры разведки прошли лечение в украинской клинике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное, пройденный курс лечения в украинской клинике и благодаря, потому что вовремя обратились и среагировали, благодаря профессионализму украинских врачей", - говорится в заявлении.

По словам Юсова, сейчас все хорошо, но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение, регулярные обследования и это длительный процесс.

"Это сложные такие случаи и требуют постоянного наблюдения, надеемся что ничего не угрожает", - добавил Юсов.

Также представитель ГУР сообщил, что сейчас продолжается внутреннее расследование, им занимается подразделение собственной безопасности Главного управления разведки Минобороны Украины и этим вопросом тщательно занимаются специалисты.

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находилась в больнице и завершала курс лечения.

Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно. Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.

Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Что известно о жене Будановой и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Украине создают "длинные Нептуны": что о них известно
В Украине создают "длинные Нептуны": что о них известно
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС