Негативний баланс зовнішньої торгівлі України зріс у чотири рази

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в першому кварталі 2021 року склало 1049,3 млн доларів. Це в чотири рази більше, ніж у першому кварталі 2020 року - 246,6 млн доларів.

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за перший квартал 2021 року склав 15784,9 млн доларів, що на 7,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт зріс на 12,9% до 16834,2 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2020 році склало 255,5 млн доларів. Це в 14 разів менше, ніж у 2019 році - 3689,1 млн доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми даними Державної митної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року склав 39,511 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,953 млрд доларів).