Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже в два рази

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у січні-березні 2019 року становило 390,5 млн доларів, що в майже два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (222,6 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, обсяг експорту товарів та послуг України за перший квартал збільшився на 8,3% і становив 14726,2 млн доларів, імпорт збільшився на 9,4% до 15116,7 млн доларів.

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Згідно з прогнозом НБУ, уповільнення зовнішнього попиту і світової торгівлі призведе до стримування зростання цін на український експорт. У результаті світова цінова кон'юнктура для українських експортерів, виражена Індексом світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ), залишатиметься на прогнозному горизонті близькою до поточної.