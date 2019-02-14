Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло більш ніж два рази

Держстат оприлюднив зовнішньоторговельний баланс за 2018 рік

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины в 2018 году увеличился на 8,6% и составил 57118,4 млн долларов, импорт увеличился на 14,3% до 62944,5 млн долларов.

По 2018 год отрицательное сальдо товарами составило 9801,1 млн долларов. В то же время в сфере услуг было зафиксировано положительное сальдо - 6048,6 млн долларов.

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, по предварительным данным Национального банка, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году прежде всего благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечением на внешних рынках.

Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.