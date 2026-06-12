Получают бронь, а потом идут на обучение. В МОН рассказали о кадровом кризисе на предприятиях

Украинские предприятия все острее ощущают нехватку работников. В некоторых случаях работодатели готовы брать людей без необходимой квалификации, сразу трудоустраивать их, предоставлять бронирование и только после этого отправлять на обучение.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Главное: Масштабный кадровый голод: Нехватку работников сейчас остро ощущают абсолютно все отрасли экономики Украины.

Нехватку работников сейчас остро ощущают абсолютно все отрасли экономики Украины. Бронирование и зарплата авансом: Из-за дефицита кадров предприятия готовы брать людей без опыта.

Из-за дефицита кадров предприятия готовы брать людей без опыта. Бум обучения взрослых: Возвращение взрослых за парты профтехов для быстрой смены профессии стало новым трендом в Украине.

Возвращение взрослых за парты профтехов для быстрой смены профессии стало новым трендом в Украине. Экономический эффект: Исследование Всемирного банка, которое охватило более 50 тысяч украинцев, подтвердило: у большинства граждан, прошедших переквалификацию по государственным ваучерам, существенно выросли доходы.

Дефицит кадров усиливается

По словам чиновника, проблема нехватки работников на рынке труда продолжает обостряться. Кадровый голод сегодня испытывают практически все отрасли экономики.

"Нехватку работников испытывают в каждой отрасли. Если назвать одну, то в другой выйдут и скажут, что не хватает и у них", - пояснил замминистра.

Работа, бронирование и только потом обучение

В качестве примера новых подходов к поиску работников Завгородний привел опыт Ивано-Франковска.

Там общественная организация, созданная при поддержке местных предпринимателей, ищет взрослых людей, которые готовы работать в промышленности. Их сразу официально трудоустраивают, обеспечивают минимальной зарплатой и бронированием, после чего направляют на профессиональное обучение.

"Берут на работу тех, кто готов учиться, обеспечивают их всем необходимым, сопровождают во время экзаменов", - рассказал он.

Обучение проходит на базе Высшего профессионального училища №21, где создали современную производственную мастерскую.

Взрослые все чаще возвращаются за парты

По словам Завгороднего, похожие примеры есть и в других регионах. В частности, в одном из учреждений профессионального образования Днепра за год почти 500 взрослых проходят краткосрочные курсы и программы повышения квалификации.

"Еще три года назад трудно было представить, что в учреждениях профессионального образования будут учиться сотни взрослых. Сейчас это реальность", - подчеркнул чиновник.

Он сравнил эту модель с американскими Community Colleges, где люди могут быстро получить новую профессию или переквалифицироваться.

Обучение помогает увеличить доходы

Недавно результаты программ обучения взрослых проанализировали представители Всемирного банка. Исследование охватило более 50 тысяч украинцев, которые учились по ваучерам от Государственной службы занятости и Министерства экономики.

По словам Завгороднего, большинство из них уже имели работу, однако после обучения или сменили место трудоустройства, или начали зарабатывать больше.

В МОН считают, что это является прямым доказательством эффективности инвестиций в профессиональное образование и переквалификацию взрослых.