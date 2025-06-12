Получателям субсидий и льготникам пересчитали выплаты: как узнать размер

Также ПФУ проинформировал отдельные категории льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.

В частности, получатели субсидий могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а получатели льгот - о результате переопределения права.

В ПФУ напомнили, что для отдельных категорий граждан среднемесячный доход семьи (в расчете на одного человека), который дает право на льготу, не должен превышать величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2025 году - 4 240 грн.

Для ознакомления с уведомлением нужно сделать несколько шагов.