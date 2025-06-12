Получателям субсидий и льготникам пересчитали выплаты: как узнать размер

Пенсионный фонд Украины направил получателям жилищных субсидий сообщение о назначении или неназначении выплат на неотапливаемый сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Также ПФУ проинформировал отдельные категории льготников об определении им права на льготу до конца 2025 года.
В частности, получатели субсидий могут ознакомиться с размером и структурой начислений за май, а получатели льгот - о результате переопределения права.
В ПФУ напомнили, что для отдельных категорий граждан среднемесячный доход семьи (в расчете на одного человека), который дает право на льготу, не должен превышать величину дохода, которая дает право на налоговую социальную льготу в 2025 году - 4 240 грн.
Для ознакомления с уведомлением нужно сделать несколько шагов.
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
Сейчас Минфин готовит единую методику верификации льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг
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