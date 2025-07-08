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В Британии осудили трех агентов ЧВК "Вагнера" за поджог склада со Starlink для Украины

Лондон, Великобритания, Вторник 08 июля 2025 18:35
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В Британии осудили трех агентов ЧВК "Вагнера" за поджог склада со Starlink для Украины Фото: в Британии осудили трех агентов ЧВК "Вагнера" за поджог склада со Starlink для Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Великобритании троих мужчин признали виновными в поджоге склада, связанного с поставками помощи Украине. Они действовали по заказу ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Reuters.

По словам британских чиновников, нападение организовали по заказу российской группировки наемников ЧВК "Вагнера" и оно является частью более широкой кампании злонамеренной деятельности России на территории страны.

Пожар, произошедший в прошлом году в промышленной зоне на востоке Лондона, был направлен против двух объектов. Один из них принадлежал компании, которая занималась доставкой грузов в Украину, в частности спутникового оборудования Starlink.

Прокурор Дункан Пенни во время слушаний в суде Олд-Бейли сообщил, что поджог в промышленной зоне на востоке Лондона организовал 21-летний Дилан Эрл. Он признал себя виновным в поджоге при отягчающих обстоятельствах, а также в совершении преступления в соответствии с Законом о национальной безопасности. Эрл стал первым осужденным по этому закону, который вступил в силу в прошлом году.

По словам прокурора, Эрл "сознательно действовал по приказу группы "Вагнера", которая в Британии признана террористической организацией. Он также "осознавал, что действует против Украины и в интересах России".

Кроме Эрла, по делу проходили еще несколько человек. 23-летние Нии Коджо Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниус Асмена отрицали обвинения в поджоге, однако присяжные признали их виновными. В то же время 61-летнего Пола Инглиша по этому же обвинению оправдали.

Еще двое - 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс - предстали перед судом по обвинению в сокрытии информации о подготовке теракта. Паулаускаса оправдали по обоим пунктам, тогда как Эванса осудили по одному из них.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия использовала посылки с секс-игрушками и косметикой для взрывов в Европе. К операциям привлекали граждан Украины.

Также ранее The Guardian писало, что российские шпионы могли устроить поджог склада DHL в Британии.

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Лондон ЧВК Вагнера Starlink
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