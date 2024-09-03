Получил паспорт – обновил данные. Какую информацию о мужчинах будут автоматически получать ТЦК

В Украине изменили подход к формированию базы данных обо всех мужчинах. Кабмин утвердил постановление от 16 августа 2024 года №932, которое должно ускорить процесс.

Автоматическое обновление данных

Постановление Кабинета Министров Украины №932 вводит новый механизм автоматической передачи данных между государственными реестрами для актуализации информации о военнообязанных гражданах. Это позволит ТЦК получать полные данные обо всех мужчинах, подлежащих военному учету.

В частности, нововведение касается мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные о которых содержатся в Демографическом реестре, но ранее не были внесены в Реестр военнообязанных "Оберег". Теперь информация из Демографического реестра будет автоматически передаваться в "Оберег", что обеспечит актуализацию сведений обо всех гражданах мужского пола.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко пояснила, что данные всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет будут обновлены с помощью реестров Государственной миграционной службы (ГМС), Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы.

Нововведение для юношей до 25 лет

Особенно важно нововведение для ребят в возрасте от 17 до 25 лет. Теперь они будут автоматически вставать на военный учет без необходимости посещать ТЦК или проходить медицинскую комиссию. Для этого будут использоваться данные из других реестров, в частности, информация о выдаче паспортов, которая будет поступать от ДМС.

Также, при оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта, юноши в возрасте от 16 до 25 лет автоматически будут внесены в Реестр "Оберег". Это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей, когда они будут обращаться в паспортный сервис в других странах за оформлением, обменом, получением украинского или загранпаспорта.

Автоматическое обновление данных

Благодаря этому постановлению, установление лиц и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах будут осуществляться автоматически через электронное информационное взаимодействие между государственными реестрами. Такой подход значительно упростит и ускорит процесс взятия на военный учет.

Кроме того, Государственная миграционная служба в течение 10 рабочих дней должна обеспечить формирование перечня мужчин от 16 до 60 лет, сведения о которых должны быть внесены в Реестр "Оберег", и передать эти данные в Администрацию Государственной пограничной службы.

Министерство обороны также обязано в течение 10 рабочих дней после получения данных от пограничной службы внести соответствующие изменения в Реестр "Оберег". Это позволит более эффективно отслеживать и контролировать военнообязанных граждан, даже проживающих за границей.