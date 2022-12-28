Получил гарантии от США и ЕС: Вучич призвал сербов на севере Косово разбирать баррикады

Глава правительственного представительства Сербии в Косово Петар Петкович заявил, что Белград получил от Европейского Союза и Соединенных Штатов "надежные гарантии".

По его словам, речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверения в отсутствии списков косовских сербов, которые Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты без их предварительного согласия.

Он отметил, что Вучич провел "серьезную и тяжелую"свстречу с представителями сербов с севера Косово.

"Он призвал наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что доверяют только ему, а не премьер-министру Косово Альбину Курти. Вучич сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям", - сказал Петкович.

Двусторонняя напряженность обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решения косовского правительства заменить сербские автомобильные номерные знаки.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение примерно трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.