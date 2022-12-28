США и страны Запада призывают Сербию и Косово остановить эскалацию конфликта
Государственный департамент США обнародовал сегодня, 28 декабря, совместное заявление Европейского союза и США по поводу эскалации напряженности на севере Косово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Как отметили первый заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель и спикер верховного представителя ЕС Набила Массрали, союзники обеспокоены конфликтом между Сербией и Косово и призвали к снижению напряжения между странами, которое возросло в последнюю неделю и привело к возникновению сербских баррикад в Митровице, а также распоряжению официального Белграда. повысить боевую готовность.
"Призываем всех к максимальному сдерживанию, безотлагательным действиям для безусловной деэскалации ситуации, удержанию от провокаций, угроз или запугиваний", - говорится в заявлении.
При этом союзники подчеркнули, что США и Евросоюз работают напрямую с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти с целью найти политическое решение, разрядить напряженность и согласовать дальнейшие действия в интересах стабильности, безопасности и благосостояния всех местных общин.
"В то же время необходимо уважать верховенство права, и любая форма насилия неприемлема и не допускается", - отмечается в заявлении.
Союзники ожидают, что Косово и Сербия вернутся к созданию среды, благоприятной для примирения, региональной стабильности и сотрудничества на благо своих граждан. Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали поддерживать работу Евросоюза через свою миссию верховенства права в Косово (EULEX).
"EULEX, в соответствии со своим мандатом, продолжит внимательно следить за всеми расследованиями и последующими производствами, чтобы способствовать соблюдению прав человека. Это включает, в частности, гарантии справедливого судебного разбирательства, а также защиту и равное отношение к представителям небольших общин в Косово", - констатировали союзники в заявлении.
На днях РБК-Украина сообщало, что, по словам министра внутренних дел Косово Хелала Швечла, Сербия под давлением России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги последние недели.
Напомним, в понедельник, 26 декабря, мы писали, что сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Вскоре после этого косовские сербы на севере страны в ночь на 27 декабря построили в центре города Митровица баррикады.
Ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга. По информации местных СМИ, в акции 18 декабря участвовали представители праворадикальных сербских организаций, в том числе сербского отделения российского ЧВК "Вагнер".
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