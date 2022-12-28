США и страны Запада призывают Сербию и Косово остановить эскалацию конфликта

Государственный департамент США обнародовал сегодня, 28 декабря, совместное заявление Европейского союза и США по поводу эскалации напряженности на севере Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

Как отметили первый заместитель спикера Госдепартамента Ведант Патель и спикер верховного представителя ЕС Набила Массрали, союзники обеспокоены конфликтом между Сербией и Косово и призвали к снижению напряжения между странами, которое возросло в последнюю неделю и привело к возникновению сербских баррикад в Митровице, а также распоряжению официального Белграда. повысить боевую готовность.

"Призываем всех к максимальному сдерживанию, безотлагательным действиям для безусловной деэскалации ситуации, удержанию от провокаций, угроз или запугиваний", - говорится в заявлении.

При этом союзники подчеркнули, что США и Евросоюз работают напрямую с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти с целью найти политическое решение, разрядить напряженность и согласовать дальнейшие действия в интересах стабильности, безопасности и благосостояния всех местных общин.

"В то же время необходимо уважать верховенство права, и любая форма насилия неприемлема и не допускается", - отмечается в заявлении.

Союзники ожидают, что Косово и Сербия вернутся к созданию среды, благоприятной для примирения, региональной стабильности и сотрудничества на благо своих граждан. Соединенные Штаты, в свою очередь, пообещали поддерживать работу Евросоюза через свою миссию верховенства права в Косово (EULEX).

"EULEX, в соответствии со своим мандатом, продолжит внимательно следить за всеми расследованиями и последующими производствами, чтобы способствовать соблюдению прав человека. Это включает, в частности, гарантии справедливого судебного разбирательства, а также защиту и равное отношение к представителям небольших общин в Косово", - констатировали союзники в заявлении.