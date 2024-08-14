Получение повестки не по месту регистрации: насколько законно и обязательно ли забирать

Получение повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту регистрации является вопросом, который в Украине не урегулирован однозначно, но определенные действия все же возможны.
РБК-Украина вместе с адвокатом Дмитрием Франчуком разбиралось, что делать, если вам вручили повестку посреди города, в котором вы не живете.
Адвокат отмечает, что повестка должна быть вручена по месту вашей регистрации или пребывания на военном учете. Если вы получили ее от ТЦК и СП, не соответствующей вашей регистрации, это может быть нарушением процедурных норм. Важно проверить полномочия военнослужащих, вручавших вам повестку. Они должны иметь надлежащие документы, подтверждающие их полномочия.
После получения повестки не по месту регистрации следует обратиться в ваш ТЦК и СП по месту регистрации или фактического проживания. Вы можете объяснить ситуацию и уточнить, подлежите мобилизации, и какие шаги следует предпринять.
"Предоставьте документальные подтверждения места регистрации или места, где вы состоите на учете, чтобы избежать ошибочного привлечения в другой ТЦК и СП", – говорит Дмитрий Франчук.
Если у вас возникают сомнения в законности полученной повестки, проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на военном праве. Он сможет дать советы по дальнейшим действиям и возможному обжалованию действий, если вы считаете, что ваши права были нарушены.
Если повестка выдана ошибочно, следует составить акт, где укажет все детали: когда, где и от кого вы получили повестку, а также вашу позицию по этой ситуации. Не забудьте сохранить копию повестки и акта для дальнейшего использования.
"Не игнорируйте повестку. Даже если она выдана не по месту вашей регистрации, отказ от ее выполнения может иметь негативные последствия", – отмечает адвокат Дмитрий Франчук.
Отказ от его выполнения может иметь отрицательные последствия. Рекомендуется в письменном виде обратиться в ТЦК и СП, издавший повестку, и указать, что вы зарегистрированы в другом районе. Вы можете попросить передать ваши документы в соответствующие ТЦК и СП.
Адвокат обращает внимание, что повестку может вручить "чужой" ТЦК и СП. Такие случаи могут возникать из-за ошибок или из-за того, что вас могут пытаться мобилизовать по фактическому месту жительства или работы, даже если это место не совпадает с вашим официальным местом регистрации. Однако процедура вручения повесток должна соблюдать установленные правила. Если эти правила нарушаются, гражданин имеет право на защиту своих прав.
Ранее РБК-Украина рассказывала, как и где могут вручить повестку если у человека нет зарегистрированного места жительства.
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