В отруєнні Скрипалів могли брати участь дві групи кілерів з Росії

Одна з груп прибула в Британію для доставки нервово-паралітичного газу "Новачок", а друга - застосувала його

До отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері (Великобританія) були причетні дві групи кілерів із Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє Sunday Mirror з посиланням на інформовані джерела.

Як повідомляє видання, слідство дійшло висновку, що одна з груп прибула в Британію для доставки нервово-паралітичного газу "Новачок" за кілька тижнів до замаху, а друга - застосувала його.

Наголошується, що ця операція призвела до загибелі британки Дон Стерджесс, яка отруїлася "Новачком" з викинутого флакона, замаскованого під парфуми.

Якщо це так, то другий флакон з-під "Новачка" все ще може перебувати у Великобританії і нести небезпеку для мешканців.

"Пляшку, в яку вони поклали його (отрута "Новачок" – ред.), можна було купити тільки в Росії. Припущення про те, що це не з Росії, смішні", - повідомив співрозмовник видання.

Слідчі також впевнені, що флакон з "Новачком" міг бути доставлений лише з Російської Федерації.

Нагадаємо, в США і Великобританії вважають, що Головне розвідувальне управління Російської Федерації може бути відповідальним за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Зазначимо, раніше у поліції Великобританії вже заявляли, що до отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні двоє людей, які залишили Великобитанію на наступний день.

Крім того, у Міністерстві оборони Великобританії заявляли, що до смерті 44-річної Дон Стерджесс призвела російська атака.