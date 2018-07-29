В отравлении Скрипалей могли участвовать две группы киллеров из России

Одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок", а вторая - применила его

К отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Великобритания) были причастны две группы киллеров из Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на информированные источники.

Как сообщает издание, следствие пришло к выводу, что одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" за несколько недель до покушения, а вторая - применила его.

Отмечается, что эта операция привела к гибели британки Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи.

Если это так, то второй флакон из-под "Новичка" все еще может находиться в Великобритании и нести опасность для жителей.

"Бутылку, в которую они положили его (яд "Новичок" – ред.), можно было купить только в России. Предположения о том, что это не из России, смехотворны", - сообщил собеседник издания.

Следователи также уверены, что флакон с "Новичком" мог быть доставлен только из Российской Федерации.

Напомним, в США и Великобритании считают, что Главное разведывательное управление Российской Федерации может быть ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Отметим, ранее в полиции Великобритании уже заявляли, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Великобританию на следующий день.

Кроме того, в Министерстве обороны Великобритании заявляли, что к смерти 44-летней Дон Стерджесс привела российская атака.