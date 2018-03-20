Отруєння Скрипаля: російські дипломати залишають Великобританію

Російські дипломати, які були вислані у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, залишають Великобританію. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, повідомляється, що російські дипломати вже вилетіли рейсом з Лондона до Москви. Крім того, сьогодні Рада національної безпеки Великобританії планує обговорити можливі нові заходи проти Росії з-за ситуації з Сергієм Скрипалем.

Також повідомляється, що британські дипломати, яких Росія вислала у відповідь на дії Лондона, покинуть Москви до кінця тижня.

До цього, 19 березня, стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі у Варшаві відзначили важливість спільної європейської відповіді на події у Великобританії.

"Європейський союз повинен забезпечити чітку реакцію, а не просто символічну. Російський агресор повинен знати, що він не може дозволити собі атакувати члена НАТО", – сказав польський прем'єр.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 19 березня, що "союзники по НАТО єдині в засудженні цього нападу", який він назвав "неприйнятним порушення міжнародних норм та правил".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 4 березня колишній російський подвійний агент Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі The Maltings в Солсбері. Скрипаль з донькою досі в реанімації в критичному стані.

Великобританія поклала відповідальність за інцидент на Росію і прийняв рішення про висилку з країни 23 російських дипломатів.

У відповідь Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 23 британських дипломатів.

Крім того, Росія відкликає згоду на відкриття та функціонування генконсульства Великобританії в Санкт-Петербурзі.

Також в МЗС РФ оголосили, що припиняється діяльність Британської ради в Російській Федерації у зв'язку з неврегульованістю її діяльності.