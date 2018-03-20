Отравление Скрипаля: российские дипломаты покидают Великобританию

Российские дипломаты, которые были высланы в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, покидают Великобританию. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, сообщается, что российские дипломаты уже вылетели рейсом из Лондона в Москву. Кроме того, сегодня Совет национальной безопасности Великобритании планирует обсудить возможные новые меры против России из-за ситуации с Сергеем Скрипалем.

Также сообщается, что британские дипломаты, которых Россия выслала в ответ на действия Лондона, покинут Москву до конца недели.

До этого, 19 марта, стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи в Варшаве отметили важность совместной европейской ответа на события в Великобритании.

"Европейский союз должен обеспечить четкую реакцию, а не просто символическую. Российский агрессор должен знать, что он не может позволить себе атаковать члена НАТО", – сказал польский премьер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ заявил 19 марта, что "союзники по НАТО едины в осуждении этого нападения", который он назвал "неприемлемым нарушение международных норм и правил".

Напомним, как сообщалось ранее, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и принял решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов.

Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также в МИД РФ объявили, что прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью ее деятельности.