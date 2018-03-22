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Отруєння Скрипаля: лікування потребує другий поліцейський, який розслідував справу

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 21:42
Фото: ліквідація хімічної зброї (skinner1965/twitter)
Фото: ліквідація хімічної зброї (skinner1965/twitter)

Його лікують в амбулаторних умовах у районній лікарні Солсбері

У Великій Британії доставили до лікарні другого поліцейського, який розслідував отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Про це повідомляє The Telegraph.

Його лікують в амбулаторних умовах у районній лікарні Солсбері, де Сергій та Юлія перебувають в критичному стані. У поліцейського наявні незначні симптоми отруєння, у тому числі подразнення шкіри.

Ця інформація з'явилася тоді, коли тимчасовий керівник поліції графства Вілтшир визнав, що спеціальне очищення головних місць, пов'язаних з нападом, від наявності залишків хімічної речовини ще не розпочалося.

Нагадаємо, Державний департамент США звинуватив МЗС Росії в неправдоподібних спростуваннях причетності до отруєння Скрипаля.

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Теги: Великобритания, отравление, химическое оружие
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