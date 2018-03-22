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Отравление Скрипаля: в лечении нуждается второй полицейский, который расследовал дело

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 21:42
Фото: ликвидация химического оружия (skinner1965/twitter)
Фото: ликвидация химического оружия (skinner1965/twitter)

Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице Солсбери

В Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который занимался расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Telegraph.

Его лечат в амбулаторных условиях в районной больнице в Солсбери, где Сергей и Юлия находятся в критическом состоянии. У полицейского имеются незначительные симптомы отравления, в том числе раздражение кожи.

Эта информация появилась тогда, когда временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что специальное очищение главных мест, связанных с нападением, от наличия остатков химического вещества еще не началось.

Напомним, Государственный департамент США обвинил МИД России в неправдоподобных опровержениях причастности к отравлению Скрипаля.

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Теги: Великобритания, отравление, химическое оружие
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