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Отруєння Скрипаля: колишній шпигун і його дочка в день зустрічі відключили GPS на телефонах

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 11:41
Фото: Сергій Скрипаль на суді в РФ (facebook.com elcomercio.pe)
Фото: Сергій Скрипаль на суді в РФ (facebook.com elcomercio.pe)

Британські правоохоронці відмовляються коментувати інформацію про телефон Скрипаля

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких отруїли в Британії речовиною "Новачок", в день зустрічі відключили GPS на телефонах, передає The Times.

Повідомляється, що в день отруєння Скрипаль та його дочка на чотири години відключили GPS на своїх телефонах. Передбачається, що це дозволило б їм провести таємну зустріч. У той же час британські правоохоронці відмовляються коментувати інформацію про мобільні телефони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США і низка країн Євросоюзу разом оголосять про висилку російських дипломатів.

Сергія Скрипаля та його дочку отруїли 4 березня в Солсбері. Відомо, що о 09:15 за місцевим часом вони відвідали кладовище, де поховані дружина і син Скрипаля. Після обіду вони поставили на паркування в Солсбері автомобіль, заходили в паб і ресторан. Їх виявили без свідомості в центрі міста о 15:35.

14 березня Британія офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. Лондон пояснив своє рішення тим, що Москва не повідомила про програму розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок".

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Теги публікації: Великобритания, шпион, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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