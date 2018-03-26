Отравление Скрипаля: бывший шпион и его дочь в день встречи отключили GPS на телефонах

Британские правоохранители отказываются комментировать информацию о телефоне Скрипаля

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили в Британии веществом "Новичок", в день встречи отключили GPS на телефонах, передает The Times.

Сообщается, что в день отравления Скрипаль и его дочь на четыре часа отключили GPS на своих телефонах. Предполагается, что это позволило бы им провести тайную встречу. В то же время британские правоохранители отказываются комментировать информацию о мобильных телефонах.

Напомним, ранее сообщалось, что США и ряд стран Евросоюза вместе объявят о высылке российских дипломатов.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в Солсбери. Известно, что в 09:15 по местному времени они посетили кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля. После обеда они поставили на парковку в Солсбери автомобиль, заходили в паб и ресторан. Их обнаружили без сознания в центре города в 15:35.

14 марта Британия официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Лондон объяснил свое решение тем, что Москва не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок".