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Отравление Скрипаля: бывший шпион и его дочь в день встречи отключили GPS на телефонах

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 11:41
Фото: Сергей Скрипаль на суде в РФ (facebook.com elcomercio.pe)
Фото: Сергей Скрипаль на суде в РФ (facebook.com elcomercio.pe)

Британские правоохранители отказываются комментировать информацию о телефоне Скрипаля

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили в Британии веществом "Новичок", в день встречи отключили GPS на телефонах, передает The Times.

Сообщается, что в день отравления Скрипаль и его дочь на четыре часа отключили GPS на своих телефонах. Предполагается, что это позволило бы им провести тайную встречу. В то же время британские правоохранители отказываются комментировать информацию о мобильных телефонах.

Напомним, ранее сообщалось, что США и ряд стран Евросоюза вместе объявят о высылке российских дипломатов.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в Солсбери. Известно, что в 09:15 по местному времени они посетили кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля. После обеда они поставили на парковку в Солсбери автомобиль, заходили в паб и ресторан. Их обнаружили без сознания в центре города в 15:35.

14 марта Британия официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Лондон объяснил свое решение тем, что Москва не уведомила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок".

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Теги публикации: Великобритания, шпион, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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