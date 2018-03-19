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Отруєння Скрипаля: у Британії прибули міжнародні експерти-хіміки

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 10:13
Фото: медична лабораторія (synevo.ua)
Фото: медична лабораторія (synevo.ua)

Зразки речовини, яким отруїли Скрипаля будуть відправлені на єкспертизу

У Великобританії прибула група міжнародних експертів по хімічній зброї, щоб отримати зразки нервово-паралітичної речовини, яким отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, як зазначили у британському Міністерстві іноземних справ, зразки речовини будуть відправлені в авторитетні міжнародні лабораторії, відібрані Організацією по забороні хімічної зброї, для проведення тестів.

Загальна проведення тестів очікуються не менше ніж через два тижні.

Нагадаємо, як відомо раніше, екс-шпигуна Сергія Скрипаля з донькою Юлією могли отруїти нервово-паралітичним речовиною через систему вентиляції автомобіля. Так, відповідно до вказаної версії, нервово-паралітична речовина було порошкоподібної форми і поширилося по автомобілю через вентиляційну систему.

4 березня колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі в Солсбері. Скрипаль з донькою досі перебувають у реанімації у критичному стані.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, виступаючи в британському парламенті, заявила, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною військового походження, розробленим в Росії.

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Теги: Великобритания, отравление
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