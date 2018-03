Отруєння Скрипаля: Британія має докази розробки Росією "Новачка"

У Великобританії є докази того, що протягом останніх десяти років Росія займалася розробкою та накопиченням запасів отруйної речовини для вбивств "Новачок". Про це в неділю, 18 березня 2018 року, заявив глава британського МЗС Борис Джонсон, передає ВВС.

Зокрема, говорячи про заперечення Росією виробництва "Новачка", міністр заявив, що в Британії є відомості, які доводять протилежне.

"Ми насправді маємо докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки займалася вивченням питання доставки отруйних речовин для вбивств, а й займалася розробкою і накопиченням запасів "Новачка", - сказав Джонсон.

Британський міністр також прокоментував слова постпреда Росії при ЄС Володимира Чижова про те, що отруйна речовина могла бути розроблена в лабораторії при Міноборони Британії в Портон-Даун.

"Слухаючи відповідь постпреда Росії при ЄС із його смішним припущенням, що це було зроблено британським агентством у Портон-Даун, це не відповідь країни, яка дійсно вірить у свою невинуватість. Це не відповідь країни, яка насправді хоче розібратися в проблемі", - заявив Джонсон.

Крім того, він повідомив, що Британія в понеділок, 19 березня, передасть зразки речовини "Новачок", яким були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, експертам з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Завтра експерти з ОЗХЗ приїдуть із Гааги до Великобританії, ми поділимося з ними зразками. Вони будуть досліджуватися найбільш шанованими міжнародними лабораторіями", - наголосив глава МЗС Британії.

