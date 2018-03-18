Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Отруєння Скрипаля: Британія має докази розробки Росією "Новачка"

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 16:51
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Протягом останніх 10 років РФ займалася розробкою і накопиченням запасів хімзброї "Новачок"

У Великобританії є докази того, що протягом останніх десяти років Росія займалася розробкою та накопиченням запасів отруйної речовини для вбивств "Новачок". Про це в неділю, 18 березня 2018 року, заявив глава британського МЗС Борис Джонсон, передає ВВС.

Зокрема, говорячи про заперечення Росією виробництва "Новачка", міністр заявив, що в Британії є відомості, які доводять протилежне.

"Ми насправді маємо докази того, що протягом останніх десяти років Росія не тільки займалася вивченням питання доставки отруйних речовин для вбивств, а й займалася розробкою і накопиченням запасів "Новачка", - сказав Джонсон.

Британський міністр також прокоментував слова постпреда Росії при ЄС Володимира Чижова про те, що отруйна речовина могла бути розроблена в лабораторії при Міноборони Британії в Портон-Даун.

"Слухаючи відповідь постпреда Росії при ЄС із його смішним припущенням, що це було зроблено британським агентством у Портон-Даун, це не відповідь країни, яка дійсно вірить у свою невинуватість. Це не відповідь країни, яка насправді хоче розібратися в проблемі", - заявив Джонсон.

Крім того, він повідомив, що Британія в понеділок, 19 березня, передасть зразки речовини "Новачок", яким були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, експертам з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Завтра експерти з ОЗХЗ приїдуть із Гааги до Великобританії, ми поділимося з ними зразками. Вони будуть досліджуватися найбільш шанованими міжнародними лабораторіями", - наголосив глава МЗС Британії.

Нагадаємо, про те, що Скрипаль був отруєний розробленою в Росії речовиною "Новачок", прем'єр Британії Тереза ​​Мей заявила 12 березня. Тоді ж вона зажадала від Москви відповіді на питання про те, як ця отруйна речовина потрапила в Солсбері.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Отруєння Скрипаля: британська поліція опитала вже близько 400 свідків Лондон передасть на аналіз зразок речовини, якою отруїли Скрипаля
Теги: Великобритания, отравление, химическое оружие
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top