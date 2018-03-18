Отравление Скрипаля: у Британии есть доказательства разработки Россией "Новичка"

У Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок". Об этом в воскресенье, 18 марта 2018 года, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, передает ВВС.

В частности, говоря об отрицании Россией производства "Новичка", министр заявил, что у Британии есть сведения, доказывающие обратное.

"У нас на самом деле есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки ядовитых веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов "Новичка", - сказал Джонсон.

Британский министр также прокомментировал слова постпреда России при ЕС Владимира Чижова о том, что ядовитое вещество могло быть разработано в лаборатории при Минобороны Британии в Портон-Даун.

"Слушая ответ постпреда России при ЕС с его смешным предположением, что это было сделано британским агентством в Портон-Даун, это не ответ страны, которая действительно верит в свою невиновность. Это не ответ страны, которая на самом деле хочет разобраться в проблеме", - заявил Джонсон.

Кроме того, он сообщил, что Великобритания в понедельник, 19 марта, передаст образцы вещества "Новичок", которым были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Завтра эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами. Они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями", - подчеркнул глава МИД Британии.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marr https://t.co/UjqlRZwAx6 pic.twitter.com/wEKgwPDaKi — BBC News (UK) (@BBCNews) 18 березня 2018 р.

Напомним, о том, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок", премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила 12 марта. Тогда же она потребовала от Москвы ответа на вопрос о том, как это ядовитое вещество попало в Солсбери.