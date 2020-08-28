Отруєння Навального: німецька клініка запросила допомогу військових експертів

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Берлінська клініка "Шаріте", де проходить лікування російського опозиціонера Олексія Навального, звернулася за допомогою до експертів Бундесверу (збройні сили Німеччини - ред.). Також лікарі звернулися в британський дослідницький центр, що займався отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела.

Наголошується, що в Бундесвері знаходяться кращі німецькі фахівці з отрут і бойових хімічних речовин.

"Берлінська "Шаріте"... негласно попросила допомоги у Бундесверу. У сил є фармацевтична та токсикологічна лабораторія в Мюнхені. Також зв'язалися з британський дослідницький центр біологічної та хімічної зброї в Портон-Дауні для отримання інформації", - повідомляє видання.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня на борту пасажирського літака, який екстрено приземлився в Омську. Опозиціонер пробув два дні в омській клініці, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили.

У той же час медики в Берліні заявили, що Навальний був отруєний речовиною групи "холінестерази".

Раніше РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель буде ініціювати реакцію Євросоюзу на можливе отруєння Навального.