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Отравление Навального: немецкая клиника запросила помощь военных экспертов

Берлин, Пятница 28 августа 2020 15:43
Отравление Навального: немецкая клиника запросила помощь военных экспертов
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Берлинская клиника "Шарите", где проходит лечение российского оппозиционера Алексея Навального, обратилась за помощью к экспертам Бундесвера (вооруженные силы Германии - ред.). Также врачи обратились в британский исследовательский центр, который занимался отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Бундесвере находятся лучшие немецкие специалисты по ядам и боевым химическим веществам.

"Берлинская "Шарите"… негласно попросила помощи у Бундесвера. У сил есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатория в Мюнхене. Также связались с британский исследовательский центр биологического и химического оружия в Портон-Дауне для получения информации", - сообщает издание.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа на борту пассажирского самолета, который экстренно приземлился в Омске. Оппозиционер пробыл два дня в омской клинике, после чего его доставили в немецкую клинику "Шарите". При этом российские врачи сообщили, что в его крови ядов не выявили.

В тоже время медики в Берлине заявили, что Навальный был отравлен веществом группы "холинэстеразы".

Ранее РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель будет инициировать реакцию Евросоюза на возможное отравление Навального.

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