Отруєння Навального: у Німеччини відповіли на звинувачення Лукашенка

У Німеччині відреагували на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито фальсифікацію доповіді німецького уряду щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У Берліні заявили, що слова Лукашенка не є правдивими.

Таку заяву зробив представник німецького уряду в коментарі російському виданню "ТАСС".

У німецькому Кабміні наголосили, що до зроблених напередодні канцлером Ангелою Меркель та іншими політиками заяв щодо Навального "нема чого додати".

"Твердження пана Лукашенка, зрозуміло, є неправдою", - додав представник уряду.

Нагадаємо, вчора німецький уряд заявив про докази отруєння російського опозиціонера Навального хімічною речовиною з групи "Новічок".

Сьогодні Лукашенко в розмові з російським прем'єром розповів про нібито перехоплення переговорів Німеччини та Польщі, які підтверджують нібито фальсифікацію висновків німецьких експертів щодо Навального.

Крім того, Меркель назвала отруєння Навального спробою змусити його мовчати та закликала Росію надати пояснення.