Відправляють всіх. ФСБ проводить другу хвилю мобілізації в Луганській області, - Гайдай

В окупованих районах Луганської області мобілізація проходила і проходить постійно, зараз йде друга хвиля. Її проводять представники ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він розповів, що першу хвилю в окупованому регіоні проводили бойовики так званої "ЛНР", з якими люди домовлялися за хабар. Однак другою хвилею займаються вже представники ФСБ. Вони не беруть гроші і мають чітку команду - всіх відправляти на фронт. "Іноді так звана "місцева влада" вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу на наступний день приносять повістки", - повідомив глава Луганської ОВА.