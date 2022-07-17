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Відправляють всіх. ФСБ проводить другу хвилю мобілізації в Луганській області, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

В окупованих районах Луганської області мобілізація проходила і проходить постійно, зараз йде друга хвиля. Її проводять представники ФСБ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він розповів, що першу хвилю в окупованому регіоні проводили бойовики так званої "ЛНР", з якими люди домовлялися за хабар. Однак другою хвилею займаються вже представники ФСБ. Вони не беруть гроші і мають чітку команду - всіх відправляти на фронт.

"Іноді так звана "місцева влада" вдається до хитрощів: розміщують оголошення про роботу з великими зарплатами. Тим, хто оформляється на роботу на наступний день приносять повістки", - повідомив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує проводити приховану мобілізацію, щоб зібрати живу силу на війну в Україні. Для цього створюються так звані "добровольчі батальйони".

Також Росія залучає до війни ув'язнених, засуджених за кримінальними статтями.

Крім того, ми писали, що РФ збирає найманців на війну в Україні.

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Війна в УкраїніЛуганськМобілізація в Росії