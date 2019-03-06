На відправлених в Хітроу конвертах були наклеєні ірландські марки, - Sky News

У поліції Лондона поки не прокоментували дану версію

На двух конвертах, отправленных в лондонский аэропорт Хитроу и на железнодорожную станцию Ватерлоо, были наклеены ирландские марки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечено, что в почтовой службе Ирландии заявили, что марки были выпущены в январе 2018 года и продаются во всех почтовых отделениях страны и онлайн.

В полиции Ирландии заявили, что помогают лондонской полиции расследовать этот инцидент. Полиция Лондона не комментирует "ирландский след".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Великобритании сообщила об обнаружении миниатюрных самодельных взрывных устройств в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале.

Как писало РБК-Украина, сотрудники служб безопасности Германии эвакуировали 500 человек из поезда на вокзале Франкфурта-на-Майне после поступления информации о возможной угрозе взрыва. Сообщение о "заминировании" вокзала Франкфурта-на-Майне оказалось ложным.