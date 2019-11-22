До опалення ще повністю не підключені 6 областей

У 18 областях тепло подали на 100% у житловій та соціальній сфері
Станом на 22 листопада в Україні опалюються 99,9% об'єктів житлового та 99,9% об'єктів соціального фондів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністертсва розвитку громад і територій.
Як повідомляється, на 100% підключені до опалення 18 областей - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.
Водночас не підключені всі об'єкти соціальної та житлових сфер в шести областях:
Також зазначається, що повністю опалення не включили в столиці. Житловий фонд в Києві опалюється на 99,8%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво АРМА відсторонили через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Відзначимо, що в Новояворівськ почали подавати тепло вчора, запуск в Новому Роздолі відбувся сьогодні.
Також РБК-Україна писало, що "Нафтогаз" зобов'яжуть зафіксувати ціну газу до кінця опалювального сезону, оскільки ціна може вирости в два-три рази.