До опалення на 100% ще не підключені чотири області

У деяких регіонах є проблеми з опаленням
Станом на 2 грудня повністю підключені до опалення 20 областей, в той час як у деяких регіонах зафіксовані проблеми з початком опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.
Так, на 100% не підключені до опалення Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська та Запорізька області. Втім, подача тепла у цих регіонах вже наближається до позначки в 100%.
Також повідомляється, що проблемні питання з опаленням зафіксовані в таких регіонах:
У столиці ще не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 6 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці знову почнуть платити ринкову ціну газу. Також повідомлялося, що в Кабміні не виключають проблеми в роботі ГТС без транзиту газу.