До опалення на 100% ще не підключені чотири області

Станом на 2 грудня повністю підключені до опалення 20 областей, в той час як у деяких регіонах зафіксовані проблеми з початком опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій.

Так, на 100% не підключені до опалення Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська та Запорізька області. Втім, подача тепла у цих регіонах вже наближається до позначки в 100%.

Також повідомляється, що проблемні питання з опаленням зафіксовані в таких регіонах:

У Запорізькій області - 2 навчальних заклади на реконструкції - вихованці відвідують інші заклади, терміни підключення - 10 і 15 грудня;

У Кіровоградській області - у Світловодську не опалюються 3 житлових будинки та 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 2 грудня;

У Полтавській області в Решетилівському районі не опалюються 13 освітніх установ. Орієнтовний термін підключення - 2 грудня;

У Чернігівській області в Ніжинському районі не опалюються 6 освітніх установ. Орієнтовний термін підключення - 2 грудня.

У столиці ще не опалюються 4 житлових будинки. Орієнтовний термін підключення - 6 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці знову почнуть платити ринкову ціну газу. Також повідомлялося, що в Кабміні не виключають проблеми в роботі ГТС без транзиту газу.