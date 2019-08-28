Опалювальний сезон - Центренерго закупить більше 1 млн тонн вугілля

ПАТ "Центренерго" в рамках підготовки до опалювального сезону уклало договори на постачання понад 1 млн тонн вугілля на вересень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, з них "Центренерго" закупить 200 тисяч тонн вугілля марки "Г" у державних вугледобувних підприємств за ціною 2500 грн за тонну. 100 тисяч тонн вугілля марки "Г" у ДТЕК з ціною 2200 грн за тонну. 200 тисяч тонн вугілля марки "Г" у компанії VITOL SA за ціною 1695 грн за тонну, яке буде доставлене в Україну кораблями з Колумбії. 350 тисяч тонн вугілля марки "Т" у ТОВ "Нафта-Форс" за ціною 1970 грн за тонну. І ще 180 тисяч тонн вугілля марки "Г" у приватних підприємств за ціною від 2000 до 2200 грн за тонну.

"Сьогодні триває робота над диверсифікацією джерел поставок вугілля, що є однією з основних умов забезпечення роботи ТЕС ПАТ "Центренерго". Загальний обсяг поставок вугілля на вересень 2019 року складе понад 1 млн тонн за середньозваженою вартістю 2064 грн за тонну (Qr - 5500 kKal/kg), що при рівному виробленні 2000 мВт/год дозволить накопичити на складах не менше 380 тисяч тонн вугілля для спокійного проходження осінньо-зимового періоду", - розповіли в прес-службі.

До складу "Центренерго" входять три ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прокоментували ситуацію із заборгованістю із зарплати гірникам державних шахт. Більше 500 млн гривень перерахували на погашення заборгованості. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділив уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахувало "Центренерго".