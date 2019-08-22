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"Центренерго" допоможе держшахтам виплатити гірнякам борги по зарплаті, - заступник міністра енергетики

Новини » Енергетика    22.08.2019 - 13:07
"Центренерго" допоможе держшахтам виплатити гірнякам борги по зарплаті, - заступник міністра енергетики
Фото: Анатолій Корзун (oilreviewkiev.ua)

У Міненерго прокоментували ситуацію із заборгованістю по зарплаті шахтарям

ПАТ "Центренерго" допоможе державним шахтам виплатити гірникам борги із зарплати. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає РБК-Україна.

Зокрема, заступник міністра повідомив, що понад 500 млн гривень до кінця тижня планується перерахувати на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарів державних підприємств. З них 250 млн грн бюджетних коштів виділить уряд, ще 260 млн грн авансом в екстреному порядку перерахує "Центренерго".

За його Корзуна, Кабінет міністрів 14 серпня ухвалив рішення про перерозподіл коштів між рядом бюджетних програм і виділення грошей з резервного фонду Кабміну на поворотній основі.

"Ці гроші повинні бути перераховані сьогодні-завтра. Ще 260 млн перерахує "Центренерго". Керівництво підприємства з порозумінням поставилися до ситуації, пішли на зустріч і авансом в екстреному порядку перерахують гроші за майбутню вугільну продукцію, згідно тим прямими договорами, які раніше були укладені. Енергетики в цій ситуації підставили нам плече і врятували становище, в якому опинилися шахтарі держшахт", - сказав Корзун.

Він пояснив, що ситуація із заборгованістю по зарплаті склалася через те, що попередній парламент на своєму останньому засіданні не проголосував за виділення коштів у розмірі майже 1 млрд гривень на програму підтримки вугільної промисловості.

Нагадаємо, станом на 12 серпня, згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, заборгованість по зарплаті перед шахтарями становила 923,4 млн гривень.

Вчора на своїй сторінці в Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що, якщо Кабмін не забезпечить виплату всіх засобів до Дня шахтаря, 29 вересня, шахтарі організовують під Верховною радою акцію протесту.

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Новини України ЦентрэнергошахтерыгорнякиМіністерство енергетики та вуглепрому України
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