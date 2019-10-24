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Опалювальний сезон розпочався майже у всіх областях України: карта

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 10:45
Опалювальний сезон розпочався майже у всіх областях України: карта
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зранку в Україні опалюються 35,2% об'єктів соціальної сфери

Опалювальний період розпочато у всіх областях, крім Одеської та Херсонської. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

Крім того, станом на 24 жовтня, зранку в Україні опалюються 35,2% об'єктів соціальної сфери та 15,5% - житлової.

Зокрема, у Полтавській, Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях опалюють більше 50% об''єктів житлової сфери.

Опалювальний сезон розпочався майже у всіх областях України: карта

Зазначимо, що у зв'язку з погіршення погоди в столиці влада з 25 жовтня запускає систему опалення.

Крім того, у двох містах Львівської області початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. У зв'язку з цим у містах Новий Роздол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію.

У свою чергу, прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть найближчим часом вирішені.

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