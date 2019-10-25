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Опалювальний сезон почався у 23 областях України

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Житлові будинки опалюються в 13 областях

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили, що опалювальний сезон стартував у 23 областях і в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в 13 областях до теплоносіїв почали підключати житлові будинки. Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить: Івано-Франківська - 73,7%, Рівненська - 21,9%, Хмельницька - 4,9%, Житомирська - 41,2% Вінницька -53,4%, Київська - 5,5%, Дніпропетровська - 31,2%, Полтавська - 3,3%, Сумська - 22,4%, Харківська – 49,7%, Донецька - 22,3%, Запорізька – 4,7%, Чернігівська – 10,4.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що опалювальний сезон розпочато у всіх областях, крім Одеської і Херсонської. Станом на 24 жовтня, вранці в Україні опалювались 35,2% об'єктів соціальної сфери і 15,5% - житлової. Також відомо, що для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні через зрив опалювального сезону мер міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку.

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