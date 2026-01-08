ua en ru
Окружение Трампа спешит заключить ряд стратегических сделок с Гренландией, - Bloomberg

Четверг 08 января 2026 09:54
UA EN RU
Окружение Трампа спешит заключить ряд стратегических сделок с Гренландией, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окружение президента США Дональда Трампа спешит предложить несколько рабочих вариантов деловых сделок и другие способы усиления связей с Гренландией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Белый дом рассматривает потенциальные деловые сделки, включая проекты по добыче редкоземельных минералов и создание гидроэлектростанций, чтобы предоставить США большее влияние на острове.

Ранее Дания отказалась отдавать контроль над Гренландией, а европейские лидеры выступили с предупреждением, чтобы отговорить Вашингтон от попыток захватить территорию у союзника НАТО, при этом применение силы не рассматривается серьезно.

После бурной активности по этому вопросу в начале прошлого года некогда срочные усилия по реализации президентского видения отошли на второй план.

Но внезапный шквал публичных комментариев по захвату Гренландии в дни после операции США в Венесуэле снова сделал этот вопрос главным приоритетом.

Сейчас американские чиновники сосредоточены на потенциальных деловых сделках, чтобы предоставить США большее влияние на острове. Но эти проекты, вероятно, еще не на том уровне, чтобы удовлетворить желание Трампа быстро достичь впечатляющих результатов, говорят источники.

При этом источники отмечают, что более амбициозные идеи по политическому приближению Гренландии к США не продвинулись на фоне прохладного восприятия со стороны правительства Дании.

По словам людей, знакомых с ситуацией, использование силы для захвата Гренландии не рассматривается серьезно. Высокопоставленные республиканцы также на этой неделе пытались опровергнуть идею о том, что США рассматривают возможность военных действий на острове.

Что предшествовало

Напомним, напряженность вокруг Гренландии усилилась после успешной операции американского спецназа в Венесуэле в начале января 2026 года, во время которой был захвачен президент Николас Мадуро.

После этого Дональд Трамп вновь поднял вопрос о переходе Гренландии под контроль США, назвав остров стратегически важным для безопасности Западного полушария.

Сейчас государственный секретарь Марко Рубио пытается снизить градус напряжения в отношениях с европейскими партнерами. Во время переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и американскими конгрессменами он заверил, что Вашингтон отдает предпочтение переговорам.

