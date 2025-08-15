ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, - WP

Пятница 15 августа 2025 10:31
UA EN RU
Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, - WP Фото: окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - сказал он.

Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня, 15 августа, в городе Анкоридж, что на Аляске, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.

Отмечается, что по итогам встречи на Аляске, запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.

О трех сценариях развития событий после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия