Окружение Путина не поддерживает войну, но боится об этом заявить, - WP

Большинство людей из окружения российского диктатора Владимира Путина не поддерживают вторжение РФ в Украину, но боятся ему об этом заявить.

По данным издания, усталость от войны в Москве нарастает со всех сторон. По словам неназванного российского чиновника, большинство руководителей в Кремле выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем надо показать, что они являются патриотами", - сказал он.

Другой человек, тесно связанный с Кремлем, на условиях анонимности заявил, что саммит Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - это реальный шанс положить войне конец, и что встреча была задумана для того, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война - стыд, и которая хочет, чтобы все стало, как раньше".