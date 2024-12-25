Окружений не было: что происходит в районе Макаровки на Времевском направлении

Он отметил, что населенный пункт Макаровка - это Времевское направление фронта, которое сейчас одно из самых интенсивных. Противник прикладывает там много усилий, соответственно и ВСУ тоже.

"Именно сейчас в этом районе продолжаются бои. Поэтому к подробностям мы не можем пока прибегать из соображений операционной безопасности тех войск, которые сейчас там находятся. Впрочем, должен еще раз отметить и подчеркнуть, что окружений там не было", - сказал спикер.

По его словам, информация о якобы окружении украинских сил в Макаровке была результатом ошибочной интерпретации данных.

"Скажем так, это были результаты ошибочной интерпретации отдельными наблюдателями данных, которые иногда к ним поступают просто со сбоями или задержками. Так бывает", - добавил Трегубов.

скриншот deepstatemap.live