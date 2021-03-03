Як ставляться українці до Росії, а росіяни до України: дані двох опитувань
У лютому 2021 року добре ставилося до Росії 41% українців, погано приблизно стільки ж - 42%. У порівнянні з вереснем 2020 року ситуація не змінилася.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Водночас, за даними опитування "Левада-центру" на території Росії добре ставилися до України 54% населення, погано - 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування (серпень 2020) ставлення покращилося.
За даними опитувань, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.
Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39% (а росіян - 23%), а кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян - 57%).
Як зазначив директор КМІС Володимир Паніотто, час від часу КМІС запитує не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Останнє таке дослідження було у лютому 2019 року. В цілому до Росії тоді позитивно ставилися 57% українців. При цьому до росіян позитивно ставилося 77% українців, в той час як до керівництва Росії ставлення було різко негативне і лише 13% українців ставилося позитивно. Така сама ситуація зі ставленням росіян (громадян Росії) до України, у лютому 2019 усього 34% росіян ставилося позитивно до України, 82% росіян позитивно ставилося до українців, і тільки 7% росіян - позитивно до керівництва України.
"Таким чином, і в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення", - додав Паніотто.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 5-7 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
"Левада-центр" проводив опитування населення Росії серед 1601 осіб у в період 18-24 лютого 2021 року методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано також 42% респондентів, ще 16% не визначилися. Ставлення значно погіршилося у порівняні з лютим 2020 року, коли про позитивне відношення заявляли 54% українців.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку 2021 року серед лідерів іноземних держав найгірше українці ставляться до Володимира Путіна. Президенту Росії не довіряють 79,8% громадян, довіряють - 14,4%, баланс складає -65,4%.